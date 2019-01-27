N'Koudou transferinde tek sıkıntı kaldı

N'Koudou

Beşiktaş dış transfer için kanat oyuncusuna yöneldi. Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi ve Hollandalı futbolcu Lens'in istenileni verememesi üzerine yönetim listenin en başında bulunankiralamak için İngiliz kulübü Tottenham'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.Tottenham'la daha önce yapılan görüşmede kiralama konusunda anlaşma sağlanmıştı. Ancak Tottenham'ın N'Koudou'nun satın alma opsiyonuyla kiralanmasına izin vermemesi engel teşkil etmişti.Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in 23 yaşındaki futbolcu için Tottenlam'la bir görüşme daha yapması planlanıyor. Bu görüşmede Beşiktaş'ın Tottenham'a yeni teklif sunması bekleniyor.Beşiktaş'ın Tottanham'a satın alma opsiyonunun kendilerine verilmesi durumunda N'Koudou'nun bir sonraki satışından yüzde 25'lik bir pay verme teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.