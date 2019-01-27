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N'Koudou transferinde tek sıkıntı kaldı

Beşiktaş, Erzurum maçı sonrası net şekilde ortaya çıkan kanat krizini çözmeye kararlı. Bir süredir gündemde olan N'Koudou'nun kiralanması için İngiliz kulübüne yeni bir teklif sunulacak

Kaynak: Takvim
N'Koudou transferinde tek sıkıntı kaldı
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27 Ocak 2019 12:08
Beşiktaş dış transfer için kanat oyuncusuna yöneldi. Ricardo Quaresma'nın takımdan ayrılma ihtimalinin güçlenmesi ve Hollandalı futbolcu Lens'in istenileni verememesi üzerine yönetim listenin en başında bulunan N'Koudou kiralamak için İngiliz kulübü Tottenham'a yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

SORUN SATIN ALMA OPSİYONU

Tottenham'la daha önce yapılan görüşmede kiralama konusunda anlaşma sağlanmıştı. Ancak Tottenham'ın N'Koudou'nun satın alma opsiyonuyla kiralanmasına izin vermemesi engel teşkil etmişti.



TOTTENHAM'LA YENİ GÖRÜŞME

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in 23 yaşındaki futbolcu için Tottenlam'la bir görüşme daha yapması planlanıyor. Bu görüşmede Beşiktaş'ın Tottenham'a yeni teklif sunması bekleniyor.

BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Beşiktaş'ın Tottanham'a satın alma opsiyonunun kendilerine verilmesi durumunda N'Koudou'nun bir sonraki satışından yüzde 25'lik bir pay verme teklifi yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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