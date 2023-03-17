Nisanur Erbil ve Iryna Shchukla, Belçika'da ana tabloya kaldı

Belçika'da başlayan Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda 2 milli eskrimci ana tabloya kalma başarısı gösterdi.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda milli eskrimciler Nisanur Erbil ve Iryna Shchukla, ön eleme maçlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya çıktı.



Organizasyon kapsamında Nisanur Erbil, yarın İtalyan Michela Battiston, Iryna Shchukla ise İtalyan sporcu Mariella Viale ile tablo-64'te mücadele edecek.



Öte yandan, milli sporculardan Deniz Selin Ünlüdağ da kupayı 127. sırada tamamladı.



Organizasyon, yarın ana tablo maçları ve pazar günü ise takım müsabakaları ile devam edecek.





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