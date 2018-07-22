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Nikola Kalinic'in menajerinden transfer açıklaması!

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Nikola Kalinic'in menajerinden transfer açıklaması geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nikola Kalinic'in menajerinden transfer açıklaması!
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22 Temmuz 2018 17:20
Serie A'da Milan forması giyen Hırvat golcü Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, yıldız futbolcunun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.

''ATLETICO'YU BEKLİYORUZ''

İsmi Galatasaray ile de anılan Kalinic hakkında konuşan Erceg, ''Atletico Madrid'den cevap bekliyoruz. Atletico'nun ilgisi var. Aynı zamanda Sevilla'nın da ilgisi var. Bunu gizleyemeyiz. Son olarak Milan'ın vereceği kararı bekliyoruz. Her şey Milan'a bağlı.'' sözlerini kullandı.

30 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon başında 20 milyon Euro'ya Fiorentina'dan Milan'a transfer olmuştu.

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