Nikola Kalinic evine dönüyor!

THY EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız, gelecek sezon için eski oyuncusu Nikola Kalinic ile anlaşmaya çok yakın.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Nikola Kalinic evine dönüyor!
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27 Mayıs 2023 16:37
THY Euroleague ekiplerinden Kızılyıldız önümüzdeki sezon eski oyuncusu Nikola Kalinic'i kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona'nın bütçede belli oranda kısmaya gitmesi sonrası takımdan ayrılması beklenen Nikola Kalinic'in ülkesine dönmesi bekleniyor.

Barcelona ile 1 yıl daha mukavelesi bulunmasına rağmen İspanyol kulübünün bütçe durumlarından dolayı Kalinic'in sözleşmesinden çıkabilir.

Nikola Kalinic bu sezon Barcelona ile EuroLeague'de 6.4 sayı ve 3.3 ribaund ve 1.6 asist ortalamalarıyla oynadı.

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