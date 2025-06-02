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Nihat Kahveci: "Muçi'ye 8 milyon veriliyorsa hemen yollayın"

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Bodrum FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti. Mücadeleyi Nihat Kahveci değerlendirdi.

calendar 02 Haziran 2025 10:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Nihat Kahveci: 'Muçi'ye 8 milyon veriliyorsa hemen yollayın'
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Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında Bodrum FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup ederek sezonu 4. sırada tamamladı. Mücadeleyi Kontraspor YouTube kanalında Nihat Kahveci değerlendirdi.

'SAKIN ONUNLA DEVAM EDERİZ DEMEYİN'


"Mustafa Hekimoğlu, 2 gol attı diye sakın onunla devam ederiz falan demeyin. Ole hoca ona çok şans verdi. Mustafa'yı tebrik ediyorum. Ama 'Seneye Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ile kapışacağız, bizim forvetimiz Mustafa' diye de başlanılmaz. Forvete transfer şart."

'SAMSUN DAHA ÇOK HAK ETTİ'

"Ben Beşiktaşlıyım ama üçüncülüğü Samsunspor daha çok hak etti. Bu konuda sizden daha çok üzgünüm ama Beşiktaş 3. sırada olmayı hak etmedi."

'MASUAKU'YU TAKIMDA TUTARIM'

"Ben konsantre olmuş Arthur Masuaku'yu takımda tutarım. İyi futbolcu, teknik. Masuaku'yu yedeklemek gerebilir. Emrecan Terzi kızmasın ama bir tane daha sol bek alınması lazım."

'8'E VERİYORLARSA HEMEN YOLLASINLAR'

"Ernest Muci'ye teklif varsa, 8 falan veriyorlarsa hemen yollasınlar. Beşiktaş 10 milyon euro verdi. Karşılığını veremedi olmaz. Ayrıca lider bir stoper alınması gerekiyor." 



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