Nicolo Melli: "Panathinaikos ve Kızılyıldız'a dikkat"

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'in ilk haftasında karşılaşacağı Olimpia Milano'nun kaptanı Nicolo Melli, sezona dair açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nicolo Melli: 'Panathinaikos ve Kızılyıldız'a dikkat'
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29 Eylül 2023 15:20
THY EuroLeague'in İtalyan ekiplerinden Olimpia Milano'nun kaptanı Nicolo Melli, yeni sezon öncesi düzenlenen medya gününde açıklamalarda bulundu.

"PANA VE KIZILYILDIZ'A DİKKAT"

Yeni sezon hakkında değerlendirmelerde bulunan İtalyan yıldız, "Umarım güçlü bir Milano takımı oluşturabiliriz. EuroLeague'de bir favori söylemek mümkün değil ama Panathinaikos ve Kızılyıldız'a dikkat edin derim." ifadelerini kullandı.

Olimpia Milano, THY EuroLeague'in ilk haftasında 6 Ekim Cuma günü saat 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak.

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