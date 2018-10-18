Neymar: 'Robinho her zaman idolümdü'

ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı, 10 numaları formayı sırtına geçirme hikayesini anlattı.Sivasspor'un yıldızı Robinho hakkında da konuşan Neymar, "Robinho her zaman benim idolümdü. Santos'ta 7 numara giyiyordum. Robinho, Santos'a döndüğünde ona saygı duymak zorunda kaldım ve 11 numarayı aldım" ifadelerini kullandı.Dani Alves'in kendisine 10 numarayı önerdiğini açıklayan Neymar, "Konfederasyon Kupası'nda önce(2013), Scolari numaları veriyordu ve ona 7 ya da 11 numarayı istediğimi söyledim. Ancak DAni Alves bana baktı ve '10 numarayı almalısın' dedi." şeklinde konuştu.Brezilya Milli Takımı'nda 2010'dan beri oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 93 maçta 59 gol attı.