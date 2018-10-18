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Neymar: "Robinho her zaman idolümdü"

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, Sivvasspor'da forma giyen Robinho'yu idol olarak gördüğünü söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Neymar: 'Robinho her zaman idolümdü'
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18 Ekim 2018 23:15
Paris Saint-Germain ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı Neymar, 10 numaları formayı sırtına geçirme hikayesini anlattı.

"ROBINHO'YA SAYGIMDAN..."

Sivasspor'un yıldızı Robinho hakkında da konuşan Neymar, "Robinho her zaman benim idolümdü. Santos'ta 7 numara giyiyordum. Robinho, Santos'a döndüğünde ona saygı duymak zorunda kaldım ve 11 numarayı aldım" ifadelerini kullandı.

"DANI ALVES DEDİ Kİ..."

Dani Alves'in kendisine 10 numarayı önerdiğini açıklayan Neymar, "Konfederasyon Kupası'nda önce(2013), Scolari numaları veriyordu ve ona 7 ya da 11 numarayı istediğimi söyledim. Ancak DAni Alves bana baktı ve '10 numarayı almalısın' dedi." şeklinde konuştu.

Brezilya Milli Takımı'nda 2010'dan beri oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 93 maçta 59 gol attı.

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