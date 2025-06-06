Neymar karar vermek için acele etmiyor

Brezilya ekiplerinden Santos forması giyen Neymar, gelecek sezon oynayacağı takım için karar vermeye çalışıyor.



FootMercato'nun haberine göre Santos, Neymar ile sözleşme yenilemek için harekete geçti. Santos kulübünün Başkanı Marcelo Teixeira, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Neymar'ı transfer etmek isteyen kulübün Fluminense olduğunu doğruladı.



Başkan Teixeira, Neymar ile sözleşme yenilemek istediklerini de belirtti.



Neymar, bu sezon Santos formasıyla 14 maçta 3 gol, 3 asist kaydetti.



