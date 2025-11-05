05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Neymar için yeni sözleşme açıklaması!

Santos Başkanı Marcelo Teixeira, sözleşmesi aralık ayında bitecek yıldız futbolcuları Neymar ile ilgili konuştu.

05 Kasım 2025 20:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Neymar için yeni sözleşme açıklaması!
Santos Başkanı Marcelo Teixeira, takımın yıldız oyuncusu Neymar'ın geleceği ile ilgili konuştu.

Neymar'ın Santos ile sözleşmesi Aralık 2025'e kadar devam ediyor ve Brezilyalı yıldız henüz yeni sözleşme imzalamadı.

Başkan Marcelo Teixeira, yaptığı açıklamada, "Neymar'ın hedefi 2026 Dünya Kupası. Anlaşmaya varırsak, yeni sözleşme imzalayacağız." dedi.

Santos ile Neymar arasında bir güven ilişkisi olduğunu söyleyen Teixeira, "Bu durumu doğru zamanda çözeceğimize inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Santos forması altında bu sezon 24 maçta sahaya çıkan Neymar, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
