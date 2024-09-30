Neymar'dan flaş karar: Ülkesine dönüyor

Al-Hilal'de yaşadığı sakatlıktan sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Neymar, Brezilya'ya dönme kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Neymar'dan flaş karar: Ülkesine dönüyor
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30 Eylül 2024 17:00
Al-Hilal'de yaşadığı sakatlıktan sonra uzun süre sahalardan uzak kalan Neymar, gelecek sezon takımdan ayrılarak ilk evine geri dönmeye hazırlanıyor.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Barcelona'ya geri döneceği iddia edilen Brezilyalı süper star, Santos'a gitme kararı aldı.

Neymar'ın Santos üzerindeki etkisi sadece yeşil sahalar ile sınırlı kalmayacak. Geri dönüşü, Brezilya Ligi'ni canlandırma ve uluslararası dikkat çekme fırsatı temsil edecek.

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Neymar, biri Şampiyonlar Ligi olmak üzere tam 29 kez kupa kaldırdı.

Brezilyalı yıldız, son maçına 23 Ekim 2023'te Asya Şampiyonlar Ligi'nde Nassaji'ye karşı çıktı. Neymar'ın son resmi maçından bu yana 343 gün geçti.

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