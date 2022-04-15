Newcastle United'a transfer için finansal fren!

Suudi Arabistanlı bir şirkete satılmasının ardından dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United'a transfer için finansal kısıtlama.



İngiliz ekibinin teknik direktörü Eddie Howe, finansal kısıtlamalar nedeniyle yaz transfer döneminde insanların beklediği gibi bir çılgınlık yaşanmayacağını açıkladı.



"TRANSFERLERİN GERÇEKLEŞECEĞİNİ SANMIYORUM"



Newcastle United'ın Leicester City ile oynayacağı karşılaşma öncesi konuşan Howe, "Transfer döneminde herkesin beklediği devrimin finansal kısıtlamalar altında olduğumuz için gerçekleşeceğini sanmıyorum" şeklinde konuştu.



"ÖNEMLİ OLAN SİSTEME VE TAKIMA UYUM"



Transfer için açıklamalarını sürdüren ve "Olay bir kişiyi ya da önemli bir ismi transfer etmek ile ilgili değil" sözlerini kullanan İngiliz teknik adam, "Bu asla benim çalışma yöntemim olamaz. Benim sistemime ve takıma uyum sağlayacak isimleri kadromuza katmak önemli olan" açıklamasında bulundu.



Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sean Lognstaff'ın da takımda kalmasını ümit ettiğini söyleyen Howe, "Görüşmeler devam ediyor. O çok saygı duyduğum biri" dedi.



DEVRE ARASINDA 100 MİLYON EURO HARCANDI!



İngiliz temsilcisi, Ocak ayındaki transfer döneminde Chris Wood, Bruno Guimaraes, Kieran Trippier, Dan Burn, ve Aston Villa'da kiralanan Matt Targett isimleri için yaklaşık 100 milyon euro harcamıştı.





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