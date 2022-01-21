Newcastle Dele Alli için tekrar masada!

Newcastle United, Tottenham'ın yıldız ismi Dele Alli'nin transferi için girişimlere başladığı belirtildi.



İngiliz basınına göre, Newcastle'ın teknik patronunun daha önce veto ettiği Dele Alli'yi, karar değiştirerek takımında görmek istediği aktarıldı.



Haberde Tottenham teknik direktörü Antonio Conte'nin de İngiliz oyuncuyu takımda düşünmediği ve gelecek olan transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi.



Dele Alli bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 18 maçta 2 gol ve 1 asist yaptı.





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