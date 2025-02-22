Nesibe Aydın'dan evinde kritik galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Nesibe Aydın, OGM Ormanspor'u konuk etti.
TOBB ETÜ Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 70-68 kazandı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Haldun Çoban, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Nesibe Aydın: Wheeler 18, Merve Arı 5, Wallace 7, Nared 14, Serfa 17, Damla Gezgin 3, Merve Uygül, Sevgi Tonguç 2, İlayda Güner 4
OGM Ormanspor: Epoupa 4, Manolya Kurtulmuş 22, Aokuso 11, Burke 19, Berger 12, Duygu Özen, Esra Ural Topuz, Zeynep Şevval Gül, İdil Türk
1. Periyot: 25-19
Devre: 45-31
3. Periyot: 56-53
Beş faulle çıkan: 39.52 Manolya Kurtulmuş (OGM Ormanspor)
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