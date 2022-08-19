Nelsson'dan alkış alan hareket

Marcao'nun ardından Nelsson'a talip olan Sevilla, istediği rakama fiyatı çekemeyince Bayern'den Tanguy Nianzou'yu transfer etti.



Sevilla Kulübü, 20 yaşındaki savunma oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüp tarafından bonservis bedeli açıklanmasa da İspanya basınında transferin bonuslarla 20 milyon Euro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.



Öte yandan Nelsson'un yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Benim için öncelik Galatasaray'da... Siz ne karar veriyorsanız razıyım" diyerek takdir topladığı belirtildi.





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