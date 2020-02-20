NBA'de koronavirüs için üç çözüm tartışılacak!

NBA, koronavirüsden etkilenmeyen şehirlere maç taşıma olasılığı da dahil olmak üzere, bugün içinde koronavirüse karşılık ligdeki takım sahipleri ile çeşitli çözümleri tartışacak.



Eğer koronavirüs bir takımı uzun süre şehir ve arenasından dışarı zorlarsa, bu maçlar rakiplerinin arenasına veya tarafsız bir yere taşınabilir.



NBA ayrıca taraftarsız maç oynamak veya maç operasyonlarını tamamen askıya almak da dahil olmak üzere, diğer olasılıkları tartışıyor.



Ülkedeki koronavirüs için sınırlı miktarda kamu testi yapılması ve virüsün eyaletlerde ne kadar yaygın olabileceğinin tam olarak anlaşılmaması nedeniyle seçenekler karmaşık durumda.



