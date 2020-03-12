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NBA Yönetimi ligin ertelendiğini açıkladı

NBA'de Utah Jazzlı bir oyuncuda koronavirüs tespit edilmesi sebebiyle ligin ikinci bir açıklamaya kadar ertelendiğini duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.

NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz oyuncularından Rudy Gobert'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi Utahlı Rudy Gobert'da koronavirüs tespit edildiğinin duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.

Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan Utahlı Rudy Gobert'ın o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.

- ABD'li ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi de koronavirüse yakalandı

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.




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