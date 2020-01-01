"NBA takımları, bilet geliri olmasa da 2020-21 sezonunu finanse edebilir" iddiası

NBA takımlarının, bilet geliri olmasa bile 2020-21 sezonunu finanse edebileceği iddia edildi.



NBA'in KOVID-19 salgını ve 2020-21 sezonunu taraftarların katılımından elde edilen gelir olmadan oynama olasılığı nedeniyle ekonomik pozisyonu zayıflasa da, ligin garantili televizyon anlaşmalarının sermaye akışı sağlaması bekleniyor.



Bir takım başkanı, konuyla ilgili "Nakit akışı var. TV anlaşmalarıyla, ekiplerin her birinin 100 milyon dolardan fazla kazanması gerekiyor. Sezonu finanse edebilmeliyiz." şeklinde konuştu.



Takımların hem kendi kaynaklarından hem de gelir paylaşımından gelen daha az parayı havaya uçurabilmeleri, duruma göre farklı olabilir.



Bir lig yöneticisi, ESPN'e verdiği demeçte, "İyi yönetilen takımların zor zamanlar için fonları ve kredisi bulunuyor." açıklamasını yaptı.



