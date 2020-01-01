NBA, sanal seyirci deneyiminden uzaklaşıyor

NBA'in, 2020-21 sezonu için sanal taraftar deneyiminden artık uzaklaşacağı bildirildi.



Bazı NBA arenalarının tekrar seyircileri ağırlamaya hazırlanmasıyla, takımların sanal saha kenarı deneyimine veda edeceği açıklandı.



NBA'in yeni nesil televizyon yayınlarının başkanı Sara Zuckert, USA Today Sports'tan Mark Medina'ya, ligin geçtiğimiz sezon Orlando bubble'ında yapıldığı gibi sanal taraftarları ağırlamaktan uzaklaşmayı planladığını söyledi:



"Daha çok odaklandığımız şey, seyircileri geri getirip mevcut tutarak, bazı esneklikler için fırsatlar yaratmak. Bu nedenle, bu durum şehirden şehre değişecek. Ancak bu LED panoları, seyircilerin mevcut tutulması için kesinlikle elverişli değil. Yani farklı şehirlerdeki farklı olanaklara dayalı olarak, takımdan takıma bazı farklılıklar göreceksiniz."



Zuckert, takımlara önceden kaydedilmiş kalabalık gürültü sesi sağlandığını ve NBA'in taraftarlar için yeni deneyimler sunabileceğini de sözlerine ekledi:



"Taraftarların ne zaman döneceği konusunda esneklik olanağı tanıyacak farklı fırsatlara ve farklı şehirlere bakıyorduk. Şimdi ve gelecek yaz arasındaki dönemde, bir ekibin ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek bir şekilde, bunun daha çok neye benzeyebileceği üzerine düşünüyorduk. Öncelikli düşünce buydu. Ancak sanal taraftarlar arasında bunun ne kadar popüler olduğunu da kesinlikle duymuştuk. Bu konuda çok heyecanlıyız ve geleceğe yönelik gelişim için, seyircilerin televizyonda görünmesi gerekmese bile, birlikte izlemelerine olanak tanıyan yeni yollar arıyoruz."



2020-21 sezonu için sınırlı sayıda taraftarı ağırlamayı planlayan takımlar arasında Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Utah Jazz, Memphis Grizzles, Orlando Magic ve geçici olarak Florida eyaletinin Tampa şehrine taşınmış olan Toronto Raptors yer alıyor.



