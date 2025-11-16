NBA'den sıradışı bahis soruşturması!

LAKERS'TAN TELEFONLAR İSTENDİ

İKİ LAKERS OYUNCUSU SORUŞTURULUYOR

İLK DAVA PERŞEMBE GÜNÜ

LEBRON JAMES'İN BİLGİLERİ Mİ SATILDI?

TERRY ROZIER İÇİN SUÇLAMALAR

ORLANDO MAGIC'TEN ESKİ OYUNCU ARAŞTIRILIYOR

NBA, yasadışı bahis ve kumar soruşturması kapsamında birçok takımdan belge ve diğer eşyaları teslim etmelerini istedi.The Athletic'te yer alan habere göre; ABD meclisi ve senatosunun denetimi altında olan NBA, Adalet Bakanlığı'nın geçen ay açtığı federal davaya dayalı yeni bilgiler arıyor.Temsilciler Meclisi ve Senato komiteleri, Miami Heat'in gardı Terry Rozier ve Portland Trail Blazers'ın baş antrenörü Chauncey Billups'ın geçen ay tutuklanıp suçlanmasının ardından, NBA'e neden oyuncuların ve antrenörlerin bahisçilerin para kazanmasına yardımcı olmak için özel bilgileri kullanma planına katıldıklarına dair güvenilir kanıtlar ortaya çıkarmadığını sordu. NBA yetkilileri, kongre komitesine ligin suçlamaları ciddiye aldığını bildirdi ve dış hukuk firması Wachtell, Lipton, Rosen & Katz aracılığıyla takımlarla iletişime geçerek cep telefonlarına erişim talebinde bulundu.Lakers'a özel erişim hakkı olan eski NBA oyuncusu ve LeBron James'in eski şut koçu Damon Jones aleyhine açılan davanın bir sonucu olarak, Wachtell müfettişlerinin en az 10 Lakers çalışanından cep telefonları ve telefon kayıtları da dahil olmak üzere belgeler talep etmesi bekleniyor. Lig kaynakları, Lakers yardımcı antrenörü Mike Mancias ve yönetici Randy Mims'in zaten işbirliği yapan ve cep telefonlarını gönüllü olarak müfettişlere teslim eden çalışanlar arasında olduğunu bildirdi.Hem Mancias hem de Mims, James ile olan bağları nedeniyle Lakers tarafından istihdam ediliyor. Yeni soruşturmada, Jones ile olan ilişkilerinin incelenmesi bekleniyor.NBA sözcüsü The Athletic'e yaptığı açıklamada, "NBA, iddianame kamuoyuna açıklandıktan sonra, iddianamedeki iddiaları soruşturmak için bağımsız bir hukuk firması ile anlaştı" dedi. "Bu tür soruşturmalarda standart olduğu gibi, bir dizi farklı kişi ve kuruluştan belge ve kayıtları saklamaları istendi. Herkes tam bir işbirliği içinde."James, Mancias ve Mims herhangi bir suçla itham edilmediler ve federal iddianamede isimleri geçmedi, ancak Jones geçen ay tutuklandı ve iki Lakers yıldız oyuncusu hakkında özel sakatlık bilgilerini kumar ve bahis oynayanlara sattığı iddiasıyla suçlanıyor. Savcılar, Jones'un bir keresinde takım antrenörü tarafından kendisine açıklanan bilgileri kullandığını söylüyor.Jones, bu ayın başlarında Brooklyn federal mahkemesinde görülen duruşmada suçsuz olduğunu iddia etti. 48 yaşındaki Mancias, yaklaşık 20 yıldır James'in kişisel antrenörü, 50 yaşındaki Mims ise James'in Ohio, Akron'da lise yıldızı olduğu dönemden beri onunla yakın ilişkisi olan bir kişi.Oyuncu olarak Hall of Fame'e giren Billups ve Rozier'in davası, Perşembe günü federal mahkemede görülecek.Hükümet, Jones'u yasadışı bahis şemasında oynadığı rol nedeniyle suçlarken, onun en az iki kez iki Lakers yıldızının sakatlık bilgilerini bahisçilere sattığını söyledi. İddianamede, Jones'un "önemli bir NBA oyuncusu"nun takım arkadaşı veya koçu olduğu ve bu oyuncunun "Oyuncu 3" olarak adlandırıldığı belirtildi. Jones'un bu oyuncu ve takımla olan ilişkisini kullanarak bilgi edindiği ve bu bilgileri profesyonel bahisçilere sattığı iddia edildi.Savcılara göre Jones, 9 Şubat 2023 sabahı Oyuncu 3'ün o gece Lakers'ın Bucks ile oynayacağı maçta oynamayacağını öğrendi ve ismi açıklanmayan bir suç ortağına Oyuncu 3'ün oynamayacağı için Bucks'a "büyük bir bahis" oynamasını söyledi. Oyuncu 3, takımın sakatlık raporunda henüz adı geçmemişti, ancak maçı kaçıracaktı. James o maçta oynamadı.15 Ocak 2024'te Jones, "Oyuncu 4"ün sakatlandığını ve Oklahoma City Thunder ile oynanacak maçtaki performansının bundan etkileneceğini iddia eden bilgileri sattığı iddia ediliyor. Federal hükümet, Jones'un "Oyuncu 3" ve "Oyuncu 4"ün antrenöründen "Oyuncu 4"ün sakatlandığını öğrendiğini iddia ettiğini söyledi.Lig kaynakları, Jones ve Rozier aleyhindeki suçlamalarda adı geçen kuruluşların en az iki takım yöneticisinin lig tarafından genişleyen soruşturma hakkında bilgilendirildiğini söyledi.NBA, Toronto Raptors'ın eski oyuncusu Jontay Porter hakkında soruşturma başlatmış ve onu bahis şemasına karıştığı için Nisan 2024'te ligden ihraç etmişti. Lig, Rozier'in kurallarını ihlal ettiğini kanıtlayamamıştı. Federal savcılar, o zamanlar Charlotte Hornets'ın bir üyesi olan Rozier'in, bahisçilerin belirli istatistiklere ulaşamayacağına bahis yapabilmeleri için Mart 2023'teki bir maçtan erken çıkmayı planladığını ve bunu yaptığını söyledi.Lig o dönemde Rozier hakkında soruşturma açmış olsa da, sonunda oynamaya devam etmesine izin verildi. Rozier, geçen ay tutuklanıp suçlanana kadar 125 NBA maçında daha oynadı. Rozier, suçlamaların yöneltilmesinden birkaç gün sonra NBA tarafından ücretsiz izne çıkarıldı, ancak NBA Oyuncular Birliği bu karara itiraz etti.Federal suçlamalarda, Orlando Magic de dahil olmak üzere, maçlarında yasadışı bahis faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen başka takımlar da vardı. Hükümete göre, Magic'in "düzenli olarak ilk beş başlayan oyuncusu", bir bahisçiye, takımın Nisan 2023'te Cleveland Cavaliers ile oynayacağı maçta yenileneceğini, yani ilk beşini dinlendirmeyi planladığını söyledi. Bahis oynayan kişinin bu bilgiyi, Magic'e karşı bahis oynamak için diğer bilinen bahisçilere sattığı iddia ediliyor.Bir lig kaynağı, Magic'in Adalet Bakanlığı tarafından aranmadığını, ancak iddianamede adı geçen isimsiz Orlando oyuncusunun artık takımda olmadığını söyledi. Lig kaynakları, Ekim ayında bu kapsamlı suçlamalar yapıldığında yayınlanan Magic'in açıklamasında, bahsedilen oyuncunun organizasyondan ayrıldığına inanıldığını ve NBA'in açıklamanın yayınlanmasından önce takımın açıklamasını onayladığını söyledi.Portland Trail Blazers'a karşı da yasadışı bahisler oynanmış ve bahisçilere verilen bilgiler, Billups'un tarifine çok benzeyen bir "koç" tarafından iletilmiş, ancak Billups, bahisçilerle bilgi paylaşmakla suçlanmamış. Bunun yerine, Billups, Jones ile birlikte, yasadışı poker oyunlarında kart oyuncularını dolandırmak için bir komploya katılmakla suçlandı.Ayrıca, lig kaynakları, NBA'in devam eden bahis skandalının bir parçası olarak, oyuncuların sakatlık durumlarını bildirme konusunda takım kurallarında önemli değişiklikler yapmaya hazırlandığını söyledi. Teorik olarak, Lakers, Magic ve Blazers'ı çevreleyen olaylar, oyuncuların sakatlıklarının kamuoyuna açıklanması konusunda daha sıkı kurallar getirilerek önlenebilirdi.