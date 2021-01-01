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NBA'den her oyuncuya 1 milyon dolar ödeyecek turnuva fikri

NBA'in, her oyuncuya 1 milyon dolar para ödülü verecek olan bir sezon içi turnuva düzenleme olasılığını tartıştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, her oyuncuya 1 milyon dolar para ödülü verecek olan bir sezon içi turnuva düzenleme olasılığını tartıştığı bildirildi.

The Athletic'den Shams Charania, NBA'in oyuncu başına 1 milyon dolarlık para ödülü içeren bir sezon içi turnuvaya ev sahipliği yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Ligin, Rekabet Komitesi ise yaptığı bir görüşme sırasında bu konsepti tartıştığı belirtildi.

Charania ayrıca ligin Yönetim Kurulu'nun, maçların son iki dakikasında topun dışarı çıktığı pozisyonları incelemenin tek yolunun, koçların itiraz etmesi olup olmayacağına karar vermek için Eylül ayında oy kullanacağını belirtti.

Buradaki düşüncenin, skorların yakın olduğu maçların son bölümünü otomatik incelemeler olmadan hızlandırmak olduğu kaydedildi.


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