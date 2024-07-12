NBA'in ESPN, NBC ve Amazon ile 76 milyar dolar değerinde 11 yıllık bir anlaşmayı tamamladığı bildirildi.



The Athletic'ten Andrew Marchand, NBA'in ABC/ESPN, NBC ve Amazon ile 11 sezon sürecek 76 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığını söyledi.



Ligin yöneticilerinin anlaşmaları resmi olarak onaylamasının beklendiği bildirilirken, ESPN ve TNT Sports'un dokuz sezonluk anlaşma için toplam 2,6 milyar dolar ödediği kaydeildi.



NBA tarihi için uzunluğu ve değeri açısından rekor olacak bu anlaşma, bir önceki 2,6 milyar dolar değerinde olan sözleşmenin oldukça üzerinde yer aldı.





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