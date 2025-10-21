NBA'de sezonu Alperen açıyor!

NBA'de yeni sezon bu gece sabaha karşı start alacak.



Açılış maçında Alperen Şengün, son şampiyon Oklahoma City Thunder'a karşı mücadele edecek.



Oklahoma City Thunder ile Kevin Durant'i kadrosuna katarak hedef yükselten Houston Rockets arasında karşılaşma bu gece saat 02:30 başlayacak.



İKİNCİ MAÇ 05.00'TE: LAKERS - WARRIORS



Los Angeles Lakers - Golden State Warriors ise saat 05:00'te karşı karşıya gelecek.



Stephen Curry ile Luka Doncic mücadelesine sahne olacak maçta sakatlığı nedeniyle Kasım ortalarına kadar dönmesi beklenmeyen LeBron James oynamayacak.



S Sport karşılaşmaları naklen yayınlayacak.



