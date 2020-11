NBA, 2020-21 sezonunun yapısını, resmi olarak duyurdu

NBA, her konferansta yedinci ve sekizinci playoff sıralamalarını dolduracak takımları belirleyecek bir "play-in" turnuvasının da dahil olduğu, 2020-21 sezonunun resmi takvim yapısını duyurdu.



Hazırlık maçları döneminin 11 Aralık'ta, 72 maçlık normal sezonun ise 22 Aralık'ta başlayacağı açıklandı.



Her takım, her bir konferans içindeki rakibe karşı üç maç oynayacak (takım başına toplam 42 maç). Her bir eşleşmede ya iki iç saha maçı ve bir deplasman maçı, ya da iki deplasman ve bir iç saha maçı olacağı belirtildi.



All-Star arasının, normal sezonun birinci ve ikinci yarısı arasında, 5-10 Mart 2021'de olacağı duyuruldu.



Her konferanstaki yedinci en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan takımın, normal sezonun sonundaki bir "play-in" maçında, konferansının sekizinci en yüksek kazanma yüzdesine sahip takımını ağırlayacağı söylendi.



NBA'in resmi web sitesinde açıklandığı üzere, geçici NBA sezon takvimi şu şekilde olacak:



11-19 Aralık 2020: Hazırlık maçları.



22 Aralık 2020 - 4 Mart 2021: Normal sezonun ilk yarısı.



5-10 Mart 2021: All-Star tatili.



11 Mart - 16 Mayıs 2021: Normal sezonun ikinci yarısı.



18-21 Mayıs 2021: Play-in turnuvası.



22 Mayıs - 22 Temmuz 2021: 2021 NBA playoffları.