NBA, 2020-21 sezonu için dört ayrı bubble düşünüyor!

The Athletic'den David Aldridge ve John Hollinger, NBA'in önümüzdeki sezon New York ve Dallas-Fort Worth bölgesi potansiyel konumlar olmak üzere, dört adet bubble ortamını kullanmayı tartıştığını söyledi.



New York, iki NBA iç sahasının bulunduğu yer olarak biliniyor: New York Knicks ekibinin arenası Madison Square Garden ve Brooklyn Nets'in arenası Barclays Center. Manhattan'daki bir tesis olan Basketball City'de, yedi adet tam boyutlu basketbol sahası bulunuyor.



Dallas-Fort Worth bölgesi, maçlarını sırasıyla American Airlines Center ve College Park Center'da oynayan Dallas Mavericks ve WNBA'dan Dallas Wings'e ev sahipliği yapıyor.



Aldridge ve Hollinger'e göre Walt Disney World'e dönüş, bir Las Vegas bubble'ının yaratılması ile "önceden hazır" bir konumdaydı. Las Vegas, 2019-20 sezonunun yeniden başlatması için ikinci siteydi ve Thomas & Mack Center, MGM Grand ve Mandalay Bay dahil basketbol için uygun birçok sahaya sahipti.



Hiçbir oyuncu, ligin Orlando'daki mevcut bubble'ında üç hafta boyunca KOVID-19 için pozitif test sonucu almamıştı.



Ulusal Basketbol Oyuncuları Derneği (NBPA) yönetici direktörü Michele Roberts, geçtiğimiz günlerde, koronavirüs salgını yeterince ele alınmazsa ligin önümüzdeki sezon için bir bubble ortamı kullanması gerekebileceğini belirtmişti.



2020-21 sezonu için herhangi bir başlangıç tarihi henüz kesinleşmedi.