Nazilli Belediyespor evinde kral

6 maçta 5 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Nazilli Belediyespor, özellikle iç sahada rakiplerine sahayı dar etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazilli Belediyespor evinde kral
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04 Ekim 2023 15:19
Son güncelleme 04 Ekim 2023 15:21
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon ligin başlamasına günler kala kurduğu kadroyla sürpriz yaparak 6 maçta 5 galibiyetle zirve yarışına ortak olan Nazilli Belediyespor, özellikle iç sahada rakiplerine sahayı dar etti.

Bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanan siyah-beyazlı ekip, 5 gol atarken kalesinde hiç gol görmedi.

Nazilli, 2'nci Lig'deki 38 takım arasında Beyaz Grup lideri Vanspor ve Kırmızı Grup lideri Amed Sportif'le birlikte iç sahada 3 maçta 9 puan toplayan 3 ekipten biri oldu.

 

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