Napoli'den Sassuolo karşısında net skor

İtalya Ligi 36. haftasında Napoli, Sassuolo'yu konuk ettiği maçı 2-0 kazanarak üç puana uzandı.

, Fotoğraf; EPA
Napoli'den Sassuolo karşısında net skor
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26 Temmuz 2020 00:45
İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde Napoli sahasında Sassuolo'yu konuk etti.

San Paolo Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Napoli Hysaj ile bulduğu golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda üst üste oyuncu değişikliği yapan Napoli yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ancak Sassuolo VAR'a takıldı. Sassuolo'nun 4 golü VAR kararı gereği iptal oldu. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Allan farkı ikiye çıkardı ve skoru belirledi.

Öte yandan Sassuolo'da Milli futbolcumuz Mert Müldür ilk 11'de başladığı maçın ikinci yarısında oyundan alındı.

Bu sonucun ardından Napoli 59 puana yükselirken Sassuolo 48 puanda kaldı.



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