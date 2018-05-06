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Napoli'den büyük hata! Kazanamadılar...

İtalya Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, Torino karşısında beklemediği puan kaybı yaşadı. İşte Napoli - Torino maçının ayrıntıları...

Kaynak: Sporx.com
Napoli'den büyük hata! Kazanamadılar...
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06 Mayıs 2018 18:07
İtalya Ligi'nde 36. hafta maçında şampiyonluk mücadelesi veren Napoli ile iddiası kalmayan Torino karşılaştı. San Paolo Stadı'nda oynanan maç 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Napoli'nin golleri 25. dakikada Dries Mertens ve 71. dakikada Marek Hamsik'ten geldi. Torino'nun gollerini 55. dakikada Daniele Baselli ve 83. dakikada Lorenzo De Silvestri kaydetti.

Bu beraberliğin ardından Napoli puanını 85 yaptı ve Juventus'un 6 puan gerisinde kaldı. Kalan iki haftada Juventus 1 puan alması halinde şampiyon olacak. Bu arada Torino da 48 puana ulaştı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Napoli, Sampdoria'ya konuk olacak. Torino, SPAL'ı ağırlayacak.



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