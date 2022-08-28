Napoli, Fiorentina deplasmanında 1 puana razı oldu

Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina ile Napoli, Artemio Franchi'de 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı.

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Napoli, Fiorentina deplasmanında 1 puana razı oldu
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28 Ağustos 2022 23:39
İtalya Serie A'nın 3. haftasında Fiorentina ile Napoli karşı karşıya geldi.

Artemio Franchi Stadı'nda oynanan mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Ligin iddialı iki takımının karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında karşılıklı ataklar sonuçsuz kalırken ikinci yarıda ise skoru değiştirme çabaları sonuçsuz kaldı. Eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae maçta 90 dakika forma giyerken bir başka eski Fenerbahçeli Eljif Elmas ise 63'te oyuna dahil oldu, taraflar bir puana razı oldu.

Bu sonuçla Napoli puanını 7'ye yükseltirken Fiorentina ise 5 puana çıktı.

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