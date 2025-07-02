Napoli'den Osimhen kararı!

Napoli, Victor Osimhen transferinde İtalya'daki kulüplere karşı net bir tavır ortaya koyuyor.
İTALYA'YA ÖZEL 80 MİLYON
TuttoMercato'nun haberine göre, Napoli, Nijeryalı golcünün İtalya içinde transferi için 80 milyon Euro'dan az bir bonservis bedeli kabul edilmeyecek. Bu durum, 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
CİDDİ İLGİLENEN İKİ KULÜP BULUNUYOR
Oyuncuyla ciddi olarak ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray ve Al Hilal bulunuyor. Ancak Osimhen, şu ana kadar herhangi bir karar vermiş durumda değil.
Eğer golcü oyuncu takımdan ayrılmakta diretirse, Napoli'nin onu kadro dışı bırakmakta tereddüt etmeyeceği ifade ediliyor.
İTALYA'YA ÖZEL 80 MİLYON
TuttoMercato'nun haberine göre, Napoli, Nijeryalı golcünün İtalya içinde transferi için 80 milyon Euro'dan az bir bonservis bedeli kabul edilmeyecek. Bu durum, 10 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
CİDDİ İLGİLENEN İKİ KULÜP BULUNUYOR
Oyuncuyla ciddi olarak ilgilenen kulüpler arasında Galatasaray ve Al Hilal bulunuyor. Ancak Osimhen, şu ana kadar herhangi bir karar vermiş durumda değil.
Eğer golcü oyuncu takımdan ayrılmakta diretirse, Napoli'nin onu kadro dışı bırakmakta tereddüt etmeyeceği ifade ediliyor.