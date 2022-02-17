UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İspanyol ekibi Barcelona ile İtalyan temsilcisi Napoli karşı karşıya geldi. Camp Nou'daki mücadele 1-1 berabere bitti.
Napoli'nin golünü 29. dakikada Piotr Zielinski kaydetti. Barcelona'nın golü 59'da Ferran Torres'ten (penaltı) geldi.
İtalyan ekibi Napoli'de Eljif Elmas maça ilk 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı. Takımının golünün hazırlayıcısı da Eljif Elmas oldu.
Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü İtalya'da oynanacak.
Napoli'nin golünü 29. dakikada Piotr Zielinski kaydetti. Barcelona'nın golü 59'da Ferran Torres'ten (penaltı) geldi.
İtalyan ekibi Napoli'de Eljif Elmas maça ilk 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı. Takımının golünün hazırlayıcısı da Eljif Elmas oldu.
Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü İtalya'da oynanacak.