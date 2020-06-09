Nagatomo ile Honda, YouTube'da tartıştı!

Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılacak olan Yuto Nagatomo, milli takımdan arkadaşı Keisuke Honda ile Youtube'da yaptıkları canlı yayında ilginç bir tartışmaya girdi.Nagatomo, futbolcunun doğuştan gelen yeteneklerinin olmayacağını söylerken, "" dedi.Honda ise buna itiraz ederek, "." cevabını verdi.Nagatomo ise, Usain Bolt üzerinden bir örnekle, çevresel faktörlere dikkat çekmek istedi ve "U." ifadelerini kullandı.