Mykhaylo Mudryk'in doping testi pozitif!

Chelsea'nin bonuslar dahil 100 milyon euro bonservis ödediği Mykhaylo Mudryk'in doping testinin pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mykhaylo Mudryk'in doping testi pozitif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2024 13:23
Son güncelleme 17 Aralık 2024 13:26
Chelsea forması giyen Mykhaylo Mudryk, şok bir haberle gündeme geldi.

Chelsea, Ukraynalı futbolcuya yapılan rutin doping testlerinde pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki futbolcunun doping kullandığını kesin bir dille kabul etmediği ifade edildi.

Chelsea, ayrıca hem kulübün hem de Mudryk'in doping testinin pozitif çıkmasının ardından ilgili makamlarla iletişimde olduğunu duyurdu.

BEKLEYEN CEZA!

Mudryk, doping yaptığının kesinlik kazanması halinde futboldan 4 yıl men cezası alabilir.

Paul Pogba da geçtiğimiz yıl Juventus'ta oynadığı dönemde doping testinin pozitif çıkmasının ardından futboldan 4 yıl men cezası almıştı. Fransız yıldız, daha sonra cezasını CAS'a taşımış ve CAS, Pogba'nın yasaklı maddeyi bilinçli kullanmadığına hükmederek yıldız futbolcunun cezasını 18 aya düşürmüştü.

MUDRYK: "BEN YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"

Mykhaylo Mudryk, yaptığı açıklamada "Federasyona verdiğim numunede yasaklı bir maddenin bulunduğu tarafıma bildirildi. Hiçbir zaman bilerek yasa dışı madde kullanmadığım veya herhangi bir kuralı ihlal etmediğim için bu benim için tam bir şok oldu. Ekibim ve ben bunun nasıl olabileceğini araştırıyoruz. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum ve yine de yakın zamanda sahalara dönmeyi umuyorum. Sürecin gizliliği nedeniyle şu anda daha fazlasını söyleyemem ama mümkün olan en kısa sürede açıklama yapacağım." ifadelerini kullandı.

EN SON 28 KASIM'DA OYNADI

Chelsea, 23 yaşındaki Mudryk'i Ocak 2023'te bonuslar dahil 100 milyon euro bedelle Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibinde bu sezon son maçına 28 Kasım'daki Heidenheim maçında çıkan Mudryk, toplamda ise bu sezon süre bulduğu 15 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery