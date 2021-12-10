Mustafa Denizli'nin gurur günü

'Büyük Mustafa' lakaplı tecrübeli teknik adam adının verildiği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk maçta Altay'ın başında sahaya çıkacak

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Mustafa Denizli'nin gurur günü
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10 Aralık 2021 11:08
Süper Lig'de 16. haftanın açılış maçında Altay ile Atakaş Hatayspor'un karşı karşıya geleceği mücadele Türk futbolunun önemli günlerinden birine sahne olacak. Deprem riski nedeniyle yıkıldıktan sonra tekrar yapılan ve 26 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve hem Altay, hem de Türk futbolunun yaşayan efsanesi Mustafa Denizli'nin adı verilen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki son karşılaşma 11 Mayıs 2014'te oynanmıştı.

'BURADA GENÇLİĞİM GEÇTİ, ÇOK HEYECANLIYIM'

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli de isminin verildiği statta bugün maça çıkacağı için heyecanlı olduğunu belirtti. BeIN Sports'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Bu statta gençliğim geçti. Her şeyi burada yaşadık. Son derece gurur verici aynı zamanda heyecanlandırıcı. Hem kulübüme hem de Türk futboluna hizmet vermeye çalıştım. Yeni ismiyle stadın içinde olmak çok farklı duygular çağrıştırıyor. Altay'ın tarihinde olmaktan gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.




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