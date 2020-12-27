Mustafa Dalcı: 'Ankaragücü taraftarına hediye ediyorum'

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Denizlispor maçından sonra 6 puan değerindeki karşılaşmanın kazananı olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.



Dalcı, "Bu maçta galip gelmemiz bizim için çok önemliydi. Özellikle ilk yarı istediğimiz her şeyi sahada uyguladık diyebilirim. Sonuç olarak ilk yarı 2-0 ile içeriye girmemiz bizim için çok büyük avantajdı." dedi.



İkinci yarı oyun stratejilerini biraz değiştirdiklerini aktaran Dalcı, şöyle konuştu:



"Üzerimize geleceklerini biliyorduk. Kontrataklarla belki 3'ü veya 4'ü bulabiliriz diye düşündük. Ama ciddi bir baskı yedik. Bu da gayet normal. Çünkü haftalardır özellikle deplasmanda kazanamayan bir takım. Oyuncularım ister istemez biraz geriye çekildi. Ama sonuç itibarıyla 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyeti de büyük Ankaragücü taraftarına hediye ediyorum."



