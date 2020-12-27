Mustafa Dalcı: "Ankaragücü taraftarına hediye ediyorum"

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Denizlispor maçından sonra 6 puan değerindeki karşılaşmanın kazananı olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mustafa Dalcı: 'Ankaragücü taraftarına hediye ediyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Aralık 2020 19:48
MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Dalcı, Denizlispor maçından sonra 6 puan değerindeki karşılaşmanın kazananı olmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Dalcı, "Bu maçta galip gelmemiz bizim için çok önemliydi. Özellikle ilk yarı istediğimiz her şeyi sahada uyguladık diyebilirim. Sonuç olarak ilk yarı 2-0 ile içeriye girmemiz bizim için çok büyük avantajdı." dedi.

İkinci yarı oyun stratejilerini biraz değiştirdiklerini aktaran Dalcı, şöyle konuştu: 

"Üzerimize geleceklerini biliyorduk. Kontrataklarla belki 3'ü veya 4'ü bulabiliriz diye düşündük. Ama ciddi bir baskı yedik. Bu da gayet normal. Çünkü haftalardır özellikle deplasmanda kazanamayan bir takım. Oyuncularım ister istemez biraz geriye çekildi. Ama sonuç itibarıyla 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. Bu galibiyeti de büyük Ankaragücü taraftarına hediye ediyorum."



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için