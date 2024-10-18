Mustafa Çulcu, Galatasaray - Beşiktaş maçının hakemini duyurdu!

Sabah Spor yorumcusu eski hakem Mustafa Çulcu, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın hakemini duyurdu.
Mustafa Çulcu, "Bu haftaki atamalardan çıkardığımız sonuç haftaya derbiye Arda Kardeşler rezerve edilmiş." ifadelerini kullandı.
İŞTE MUSTAFA ÇULCU'NUN YORUMLARI
"Milli aradan sonra Süper Lig kaldığı yerden başlıyor. Ama tartışmalar bitmiyor. Son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe karşılıklı olarak bir heyet kurulsun son 2 sezonun ve ilk 8 haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirilmesi için hodri meydan dediler, yorumunuz nedir?"
"Futbolumuzun büyük ekonomisine ve taraftarına sahip, ebedi dost, ezeli rakip olan iki köklü kulübümüzün "Futbolumuzun marka değerini korumak'' için bulduğu evrensel yöntem asla bu olmamalı. Kaosu körüklemekten ve sosyal medyadaki "ben demiştim'' kışkırtmasından başka hiçbir işe yaramaz. Futbolumuza hiçbir fayda sağlamaz, aksine zarar verir. Anlamsız ve gereksiz buluyorum. IFAB, son yıllarda oyun kurallarında pek çok majör ve minör değişiklikler yaptı. Bazen sezon başında farklı, sezon ortasında farklı değişen yorumlar, VAR uygulamaları yapıyor. Zaman zaman değişim hızı baş döndürücü seviyeye gelen, hakemlerin bile yetişmekte, alışmakta, uygulamakta zorlandığı IFAB'ın bu yorum ve uygulama gerçekleri ortadayken, 2 yıl önce yaşanmış pozisyonlar ile bugün yaşananları örtüştürüp, özdeşleştirip, mukayese etmek doğru olmaz. Bu olay gündemi gereksiz, anlamsız ve boş yere meşgul etmekten bizi kayıkçı kavgasından öteye götürmez. İki yıl önce bariz gol şansında elle oynamalarda kırmızı, bugün kasıtlı ise kırmızı, kasıtlı değilse sarı, bir başka değişim daha önce kaleye çekilen şutta sarı kart vardı, bugün yok. (Mesela milli maçta eski uygulama olsaydı Merih, kale içinden o topu eğer elle çıkarmış olsaydı penaltı kırmızı olacaktı ama bugün penaltı -sarı olur) Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Diyelim ki heyet inceledi bir fazla bir eksik neyse çıktı; her sezon sonu resmi olarak şampiyonların küme düşen takımların tescillendiği futbol tarihimizi mi değiştireceksiniz? Bu mümkün olmadığına göre, bu olsa olsa, futbol iklimimizde kaybolan güven ortamını yeniden tesis etmeye çalıştığımız zor günlerimizde dibin dibini görmek, yerle bir olmak demektir."
"SİZ ŞAKA MISINIZ?"
"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı bir programda UEFA Başkanı Ceferin'den en iyi hocalardan birini istediğini belirtip ''Sağ olsun Portekizli bir hakemi (Vitor Melo Pereira) gönderdi. 2 yıl burada kalacak inşallah bunun meyvesini alacağız '' dedi. Siz Portekizli danışmanı tanıyor musunuz, beklenen meyveler alınabilir mi?"
"2008'DEN bu yana ülkemize Jaap Uilenberg, Roberto Rosetti, Huhg Dallas, Giovanni Stefenato, John West Larsen, Pawel Jil geldiler, gittiler... Şimdilerde Alan Snoddy, VAR sorumlusu Joao Capella ve bugün de geleceğimizin planlaması için Vitor Melo Pereira geldi. Her gelen TFF, ''UEFA'nın en iyi eğitimcisini getirdik'' diyor ama atadıkları MHK'lara bir bakın! Özel isteklerle veya gelen tepkilerden sonra onlarca MHK değiştirilmiş eldeki değerler bir kenara atılmış. Yıl 2024, aradan 16 yıl geçmiş biz hâlâ aynı noktadayız. Bırakın aynı noktayı, daha kötü durumdayız. Yapılan yanlışları görmüyor musunuz veya görmek işimize mi gelmiyor? 16 yıllık denemeler, yukarıda saydığım isimler yetmedi bugün hakemliğimizin geleceğini Portekizli Pereira da arıyoruz! Siz şaka mısınız? Siz ''Türk hakemliğini kurtarmak mı istiyoruz yoksa daha fazla kullanmak mı?'' Sayın Pereira daha önce 8 ay Yunanista'da, 6 ay da Mısır hakemliğinin başındaydı, oralara sorun onlar anlatsın."
ARDA KARDEŞLER GS-BJK'YA REZERVE!
"Bu haftaki hakem atamalarıyla ilgili görüşünüz nedir? Bu atamaların gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle bir bağlantısı var mı?"
"Hiçbir kurumsal ve hukuksal dayanak olmaksızın 8 Mart'ta kendilerince yarım kalan işi bitirip deneyimli isimleri liste dışı bırakan MHK'nın ön hazırlığı da olmayınca aksiyon almakta çok zorlanıyor. FIFA listesinin oluşumunda da yaşananlar ortada… Olmayan güven bugün yerlerde... Bu hafta maç yönetecek olanlardan Mehmet Türkmen, Turgut Doman, Oğuzhan Çakır ve Muhammet Ali Metoğlu önceki dönemlerde görev yapmış MHK'ların Süper Lig'e aldığı hakemler. Yani yeni yüzler değil, var olan yüzler. Aksiyon almakta zorlanan MHK majör hatalarına rağmen (siyah-beyaz hatalar) çaresiz olduğu için görev vermek zorunda. Diğer büyük takımların maçlarına deneyimlileri verirken, Samsun-Fenerbahçe maçına son hafta Gaziantep- Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Muhammet Ali Metoğlu'nu ataması ilginç. Demek ki çok başarılı bulmuşlar. Bu haftaki atamalardan çıkardığımız sonuç haftaya derbiye Arda Kardeşler rezerve edilmiş."
Mustafa Çulcu, "Bu haftaki atamalardan çıkardığımız sonuç haftaya derbiye Arda Kardeşler rezerve edilmiş." ifadelerini kullandı.
İŞTE MUSTAFA ÇULCU'NUN YORUMLARI
"Milli aradan sonra Süper Lig kaldığı yerden başlıyor. Ama tartışmalar bitmiyor. Son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe karşılıklı olarak bir heyet kurulsun son 2 sezonun ve ilk 8 haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirilmesi için hodri meydan dediler, yorumunuz nedir?"
"Futbolumuzun büyük ekonomisine ve taraftarına sahip, ebedi dost, ezeli rakip olan iki köklü kulübümüzün "Futbolumuzun marka değerini korumak'' için bulduğu evrensel yöntem asla bu olmamalı. Kaosu körüklemekten ve sosyal medyadaki "ben demiştim'' kışkırtmasından başka hiçbir işe yaramaz. Futbolumuza hiçbir fayda sağlamaz, aksine zarar verir. Anlamsız ve gereksiz buluyorum. IFAB, son yıllarda oyun kurallarında pek çok majör ve minör değişiklikler yaptı. Bazen sezon başında farklı, sezon ortasında farklı değişen yorumlar, VAR uygulamaları yapıyor. Zaman zaman değişim hızı baş döndürücü seviyeye gelen, hakemlerin bile yetişmekte, alışmakta, uygulamakta zorlandığı IFAB'ın bu yorum ve uygulama gerçekleri ortadayken, 2 yıl önce yaşanmış pozisyonlar ile bugün yaşananları örtüştürüp, özdeşleştirip, mukayese etmek doğru olmaz. Bu olay gündemi gereksiz, anlamsız ve boş yere meşgul etmekten bizi kayıkçı kavgasından öteye götürmez. İki yıl önce bariz gol şansında elle oynamalarda kırmızı, bugün kasıtlı ise kırmızı, kasıtlı değilse sarı, bir başka değişim daha önce kaleye çekilen şutta sarı kart vardı, bugün yok. (Mesela milli maçta eski uygulama olsaydı Merih, kale içinden o topu eğer elle çıkarmış olsaydı penaltı kırmızı olacaktı ama bugün penaltı -sarı olur) Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Diyelim ki heyet inceledi bir fazla bir eksik neyse çıktı; her sezon sonu resmi olarak şampiyonların küme düşen takımların tescillendiği futbol tarihimizi mi değiştireceksiniz? Bu mümkün olmadığına göre, bu olsa olsa, futbol iklimimizde kaybolan güven ortamını yeniden tesis etmeye çalıştığımız zor günlerimizde dibin dibini görmek, yerle bir olmak demektir."
"SİZ ŞAKA MISINIZ?"
"TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu katıldığı bir programda UEFA Başkanı Ceferin'den en iyi hocalardan birini istediğini belirtip ''Sağ olsun Portekizli bir hakemi (Vitor Melo Pereira) gönderdi. 2 yıl burada kalacak inşallah bunun meyvesini alacağız '' dedi. Siz Portekizli danışmanı tanıyor musunuz, beklenen meyveler alınabilir mi?"
"2008'DEN bu yana ülkemize Jaap Uilenberg, Roberto Rosetti, Huhg Dallas, Giovanni Stefenato, John West Larsen, Pawel Jil geldiler, gittiler... Şimdilerde Alan Snoddy, VAR sorumlusu Joao Capella ve bugün de geleceğimizin planlaması için Vitor Melo Pereira geldi. Her gelen TFF, ''UEFA'nın en iyi eğitimcisini getirdik'' diyor ama atadıkları MHK'lara bir bakın! Özel isteklerle veya gelen tepkilerden sonra onlarca MHK değiştirilmiş eldeki değerler bir kenara atılmış. Yıl 2024, aradan 16 yıl geçmiş biz hâlâ aynı noktadayız. Bırakın aynı noktayı, daha kötü durumdayız. Yapılan yanlışları görmüyor musunuz veya görmek işimize mi gelmiyor? 16 yıllık denemeler, yukarıda saydığım isimler yetmedi bugün hakemliğimizin geleceğini Portekizli Pereira da arıyoruz! Siz şaka mısınız? Siz ''Türk hakemliğini kurtarmak mı istiyoruz yoksa daha fazla kullanmak mı?'' Sayın Pereira daha önce 8 ay Yunanista'da, 6 ay da Mısır hakemliğinin başındaydı, oralara sorun onlar anlatsın."
ARDA KARDEŞLER GS-BJK'YA REZERVE!
"Bu haftaki hakem atamalarıyla ilgili görüşünüz nedir? Bu atamaların gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle bir bağlantısı var mı?"
"Hiçbir kurumsal ve hukuksal dayanak olmaksızın 8 Mart'ta kendilerince yarım kalan işi bitirip deneyimli isimleri liste dışı bırakan MHK'nın ön hazırlığı da olmayınca aksiyon almakta çok zorlanıyor. FIFA listesinin oluşumunda da yaşananlar ortada… Olmayan güven bugün yerlerde... Bu hafta maç yönetecek olanlardan Mehmet Türkmen, Turgut Doman, Oğuzhan Çakır ve Muhammet Ali Metoğlu önceki dönemlerde görev yapmış MHK'ların Süper Lig'e aldığı hakemler. Yani yeni yüzler değil, var olan yüzler. Aksiyon almakta zorlanan MHK majör hatalarına rağmen (siyah-beyaz hatalar) çaresiz olduğu için görev vermek zorunda. Diğer büyük takımların maçlarına deneyimlileri verirken, Samsun-Fenerbahçe maçına son hafta Gaziantep- Beşiktaş karşılaşmasını yöneten Muhammet Ali Metoğlu'nu ataması ilginç. Demek ki çok başarılı bulmuşlar. Bu haftaki atamalardan çıkardığımız sonuç haftaya derbiye Arda Kardeşler rezerve edilmiş."