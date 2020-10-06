Mustafa Cengiz: 'Limite uymayan şampiyon ilan edilsin'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin harcamalarına ve 'transfer şampiyonu' ilan edilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.



İşte Mustafa Cengiz'in sözleri:



"Bir madalya verilecekse, transfer şampiyonu olunacaksa rakibimize verilsin. Sanırım daha fazla çıkartıyorlar şampiyonluk sayısını, bir de oradan verilsin. Biz küme düştük."



"UYANLAR CEZALANDIRILMALI"



"Resmi makamlara sesleniyorum. Türkiye'de limitlere uyan, kurallara uyan, kırmızı ışıkta duran, şeffaf olan, açık ve net olanlar cezalandırılmalı. Kurallara uymayanlar, limitlere uymayanlar ödüllendirilmeli, şampiyon ilan edilmeli. İki şampiyonluk da oradan verilmeli. Bizler gibi kurallara uyan, limitlere uyan kulüpler ihraç edilmeli. Bir an önce yönetimleri istifa etmeli. İstifa etmiyorlarsa bir kararname ile görevden alınmalı."



"BİZİM AMACIMIZ, DÜZLÜĞE ÇIKARMAKTI"



"İroniyi bıraktıktan sonra şunu net olarak söyleyebilirim. Bizim bu göreve gelmemizin tek nedeni var. Mali anlamda 11 futbolcuya 157 milyon euro harcanmıştı vergiler hariç. Biz bunu düzeltmeye geldik. UEFA'dan bize 2+1 yıl ceza almamız gerekiyordu. Biz 4 ayda bunu hallettik. UEFA Hakemler Komitesi Başkanı, AİHM eski başkanıdır. Bizim ceza almamız için CAS'a gitti. CAS'ta ilk defa biz dava kazandık. Yani, bizim buraya geliş nedenimiz içimizi kemiren 147 milyon euro borç ne demek, siz biliyor musunuz? Müthiş bir para. 1.5 milyar TL 3 yıl için. Bunu temizledik biz. Buraya gelişimizin en büyük nedeni mali açıdan kulübü düzlüğe çıkarmaktı. Biz bunu unutmadık."



