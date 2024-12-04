Muslera takımda kalacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muslera takımda kalacak mı? Dursun Özbek açıkladı
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04 Aralık 2024 01:07
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Muslera'nın kararı kendisinin vereceğini açıklayan Özbek, şu ifadeleri kullandı;

"Fernando Muslera yaşı itibariyle kendi kararını verecek. Muslera burada dört kontrat yaptı, üçünü ben yaptım. 'Geçen dördüncü kontratı yapacak mıyız?' dedi, şakalaştık. Kendi performansına ne kadar güvendiğine bağlı yeni sözleşme. Böyle başarılı bir kaptanınızın olmasını istersiniz. Ailesi Uruguay'da, orada bir takım almış ve onun hayaliyle yatıp kalkıyor."
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