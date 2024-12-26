Muslera için iddia: Penarol

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile Penarol'un ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Muslera için iddia: Penarol
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26 Aralık 2024 15:46
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Uruguay'da yayın yapan Minuto Uno kanalından Martin Charquero'nun haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi.

PENAROL GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı efsane file bekçisine formasını giydirmeyi plandığı kaydedildi.

13 SENEDE 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU

2011'de Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

 

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