Muslera için iddia: Penarol

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Uruguay'da yayın yapan Minuto Uno kanalından Martin Charquero'nun haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi.
PENAROL GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK
Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı efsane file bekçisine formasını giydirmeyi plandığı kaydedildi.
13 SENEDE 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU
2011'de Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.
Uruguay'da yayın yapan Minuto Uno kanalından Martin Charquero'nun haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı. 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi.
PENAROL GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK
Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı efsane file bekçisine formasını giydirmeyi plandığı kaydedildi.
13 SENEDE 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU
2011'de Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.