Muslera duruma el koydu: "Konsantre olalım"

Galatasaray'da son dönemde alınan olumsuz sonuçlar sonrası kaptan Muslera, takım arkadaşlarına konuşma yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Muslera duruma el koydu: 'Konsantre olalım'
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04 Mart 2025 08:23
Galatasaray'da Kasımpaşa beraberliği ve son dönemde alınan sonuçlar nedeniyle takım içerisinde toplantı yapıldı.

Sarı kırmızılıların tecrübeli kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa maçı sonrası soyunma odasında takım arkadaşlarına bir çağrı yaptı. Muslera, "Hemen kendimizi toparlayalım ve nasıl bir takım olduğumuzu hatırlayalım." dedi.

"ŞAMPİYONLUK BİZE BAĞLI"

Uruguaylı kaleci, "Şampiyonluk hala bizim göstereceğimiz performansa bağlı. 4 puan avantajımız devam ediyor. Bu ligde tüm maçları kazanacak güce ve kaliteye sahibiz. Yeter ki yeteneklerimize inanalım ve konsantre olalım." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcular da Muslera'nın konuşması sonrası alkışladı ve kaptanlarının sözlerine destek verdi. 

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