Muslera'dan büyük hata ve gol!

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, PSV karşısında golle sonuçlanan büyük bir hata yaptı.

Haber; Sporx.com
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Muslera'dan büyük hata ve gol!
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21 Temmuz 2021 22:09
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV ile oynadığı maçın hemen başında kalesinde gol gördü.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Fernando Muslera büyük bir hata yaparken, Eran Zahavi ağları buldu.

Muslera kendisine verilen geri pasında topu ayağından çıkarmakta zorlandı iki kişinin baskısı sonrasında araya giren Zahavi, dönerek vuruşunu yaptı, takımını öne geçirdi.

Uruguaylı file bekçisi, golün ardından elini kaldırarak takım arkadaşlarından özür diledi.




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