Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV ile oynadığı maçın hemen başında kalesinde gol gördü.
Karşılaşmanın 2. dakikasında Fernando Muslera büyük bir hata yaparken, Eran Zahavi ağları buldu.
Muslera kendisine verilen geri pasında topu ayağından çıkarmakta zorlandı iki kişinin baskısı sonrasında araya giren Zahavi, dönerek vuruşunu yaptı, takımını öne geçirdi.
Uruguaylı file bekçisi, golün ardından elini kaldırarak takım arkadaşlarından özür diledi.
Karşılaşmanın 2. dakikasında Fernando Muslera büyük bir hata yaparken, Eran Zahavi ağları buldu.
Muslera kendisine verilen geri pasında topu ayağından çıkarmakta zorlandı iki kişinin baskısı sonrasında araya giren Zahavi, dönerek vuruşunu yaptı, takımını öne geçirdi.
Uruguaylı file bekçisi, golün ardından elini kaldırarak takım arkadaşlarından özür diledi.