Murat Sancak gerçekleri açıkladı: Tayyip Talha

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Tayyip Tala Sanuç transferinde yaşanan gelişmeleri açıkladı.



Sancak, Tayyip Talha için Fenerbahçe ile takas üzerinden konuştuklarını ve bu yüzden ilk başta bu teklife daha sıcak olduklarını söyledi. Önce Bruma, ardından Serdar Dursun ile görüştüklerini söyleyen Sancak, iki ismin de ikna olmaması nedeniyle Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul ettiklerini duyurdu.



Transfer sürecini A Spor'a anlatan Sancak, "Tayyip Talha ile Beşiktaş, 2 aydır ilgileniyor. Ödeme süresi konusunda anlaşamıyorduk. Fenerbahçe ile futbolcu takası gündeme geldi. Beşiktaş'tan müsaade istedik. 16.30'a kadar Serdar Dursun'u bekledik. Ondan önce Bruma'yı bekledik. Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemedi. Bu transfer bu yüzden yattı. Ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş'a zam yapmadım. İstediğim ücret hiç artmadı. Beşiktaş daha fazla verdiği için kabul etmedim. Serdar Dursun gelmeyi kabul etseydi Tayyip Talha, Fenerbahçe'ye gidecekti. Fenerbahçe'ye verseydik, daha fazla da ücret alacaktık. Buna tevesül etmedik." açıklamasını yaptı.



"SERDAR DURSUN BİZİ KABUL ETMEDİ"



Serdar Dursun'un yurt dışına gitmeyi istediğini söyleyen Sancak, "Serdar Dursun, Adana'ya gelmek istemediğini bize söyledi. Serdar Dursun kabul etseydi bu transfer olacaktı. Fenerbahçeli yöneticiler bu transferi çok istedi, Allah var. Fenerbahçeli yöneticiler Serdar Dursun ile görüştü. Benim yöneticilerim, Montella Serdar Dursun ile görüştü. Yurt dışını beklediğini söyledi. Bir şey diyemedik." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVERİM AMA SÖZ VERDİM"



Adana Demirspor'un başkanı, "Doğrudan Beşiktaş'a döndük. Söz verdik, sözümün arkasında durdum. Fenerbahçe'yi çok sevdiğim herkes bilir. Eski bir Fenerbahçeliyim ama söz her şeyden önce gelir." dedi.



EMRE AKBABA VE BİR FORVET



Gündemdeki transferleri de açıklayan Murat Sancak, "Bir santrforla anlaştık gibi. Gece 12'ye kadar imza attıracağız anlaşırsak. Şu anda uçakla yurt dışından geliyor. Kim olduğunu imza attırmadan söylemek istemiyorum. Emre Akbaba'ya ilgimiz var. Bizde olmasını çok arzu ediyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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