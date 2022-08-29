Murat Sancak: 'Balotelli ayrılmak istiyor'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Ümraniyespor maçının ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella ve Mario Balotelli arasında yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.



A Spor'da canlı yayına katılan Sancak, "Son pozisyonda Balotelli aldığı topu kaptırınca Montella sinirlendi. Hakemle görüşmeye giderken birbirlerine laf söylüyorlar. Aslında ilk lafı söyleyen Montella ama sonra Balotelli de cevap verince gerginlik çıkıyor. Bunlar normal şeyler yıllar önce Mancini ile de olmuş benzer bir olay. O kadar de önemli değil." dedi.



"BALOTELLI AYRILMAK İSTİYOR"



Mario Balotelli'nin takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Sancak, "Şu anda problem yok. Balotelli Adana'da, Montella çocuklarını görmeye İtalya'ya gitti. Balotelli'nin Adana'dan gitme arzusu ve stresi var. Daha önce de söylediğim gibi 4 milyon euro getiren alır, gider. Hatta 800 bin eurosu da Balotelli'nin yani 3.2 milyon euroya alabilirsiniz oyuncuyu. Ama bu işler kolay işler değil, parayı veren düdüğü çalar." diyerek sözlerini noktaladı.

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