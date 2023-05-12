Murat Sancak: "Adana Demirspor iyi oynadı diyen yok"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, basının kendilerine yaklaşımıyla ilgili sitemde bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak: 'Adana Demirspor iyi oynadı diyen yok'
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12 Mayıs 2023 10:03
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

Medyanın kendileriyle ilgili tutumunu eleştiren Sancak, "Hep üç büyükler, üç büyükler. Kardeşim Anadolu kulüpleri olmadan büyük olunur mu? Oynayıp dursunlar bakalım kendi aralarında. Beşiktaş öyle kötü böyle kötü. Niye öyle oynadı?' yorumları yapılıyor. "Demir iyi oynadı, Beşiktaş'ı zorladı, puanı aldı." ifadelerini kullandı.

"İyi kebap nasıl olur başkanım?"

- Kıyma kebabı… Hiçbir şey katmayacaksınız. Kebap dediğin sade olur. Süse gerek yok.

"Siz aslında Siirtlisiniz. Siirt mutfağı mı Adana mutfağı mı?"

- Siirt... Arap mutfağı her zaman öndedir. Daha güzeldir.

"Transfer yaparken kebap faktörünü devreye sokuyor musunuz?"

- Mario Balotelli'ye bile böbrek, dalak, koç yumurtası hepsini yedirdim.

"Ama gitti!"

- Ama hâlâ yemek istiyor.

"Gönderecek misiniz istediklerini?"

- Bakacağız.

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