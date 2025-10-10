10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
4-0
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
0-011'
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
0-012'
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
0-011'
10 Ekim
İsveç-İsviçre
0-011'
10 Ekim
Kosova-Slovenya
0-012'
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
0-012'
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
0-011'

Murat Şahin'den Beşiktaş için açıklama!

Beşiktaş'ta daha önce teknik ekipte yer alan Murat Şahin, kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini açıkladı.

calendar 10 Ekim 2025 21:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda teknik ekipte yer alan Murat Şahin, kariyerine teknik direktör olarak devam edeceğini açıkladı.

beIN SPORTS'a konuk olan Şahin, Sergen Yalçın'ın ekibine katılıp katılmayacağı ile ilgili soruya "Geçen yıl işin teknik direktörlük tarafına geçme kararı aldık. Bu yolda devam etmek istiyorum. Sergen hocaya başarılar diliyorum. Orada 12-13 yıldır beraber çalıştığım insanlar var. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Şimdilik olayın bu kısmındayım, böyle de devam etme düşüncem var." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ocak ayında Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin, ağustos ayında görevinden ayrılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
