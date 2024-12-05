Murat Şahin: 'Beşiktaş bizi arasın hemen gidelim'

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, 52 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'a dönme konusundaki yaklaşımını ve bu süreçte yaşadığı belirsizlikler hakkında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş ile çalışabileceklerini ifade eden Şahin, "Sergen Yalçın'ın söylediklerini gösteren bir durum yaşandı. Beşiktaş yönetimi, seçim kararı aldı. Biz ekip olarak Sergen Hoca da buna dahil, Beşiktaş'ta çalışmak her zaman isteyeceğimiz bir görev. Görevi de her zaman kabul ederiz. Beşiktaş, bizim evimiz. Çalışmak ve başarılı olmak ayrı şeyler. Beşiktaş bizi arasın yarın gidelim çalışalım ama bizim amacımız Beşiktaş'ta başarılı olabilmek." dedi.
Yardımcı Murat Şahin son olarak "Sergen Yalçın, başarılı olabileceğine inandığı bir ortamda çalışmak isteyen bir hoca. Bu bilinmezlik, Sergen Hoca'nın kafasındaki soru işaretiydi. Belki bu belirsizlik ay sonu giderilir, ondan sonra bakacağız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
Beşiktaş ile çalışabileceklerini ifade eden Şahin, "Sergen Yalçın'ın söylediklerini gösteren bir durum yaşandı. Beşiktaş yönetimi, seçim kararı aldı. Biz ekip olarak Sergen Hoca da buna dahil, Beşiktaş'ta çalışmak her zaman isteyeceğimiz bir görev. Görevi de her zaman kabul ederiz. Beşiktaş, bizim evimiz. Çalışmak ve başarılı olmak ayrı şeyler. Beşiktaş bizi arasın yarın gidelim çalışalım ama bizim amacımız Beşiktaş'ta başarılı olabilmek." dedi.
Yardımcı Murat Şahin son olarak "Sergen Yalçın, başarılı olabileceğine inandığı bir ortamda çalışmak isteyen bir hoca. Bu bilinmezlik, Sergen Hoca'nın kafasındaki soru işaretiydi. Belki bu belirsizlik ay sonu giderilir, ondan sonra bakacağız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.