Süper Lig'in son 6 haftasında kazanamayan ve sahadan 5 beraberlik, bir mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izleyerek, bordo-mavili takıma moral verdiler.Başkan Usta'nın teknik direktör Rıza Çalımbay ile yaptığı görüşmede:"Berabere kaldığımız 5 maçta da kazanmayı hak etmediğimiz bir futbol oynamadık. Bu yüzden siz ve takıma inancımız tam. Alanya'da bu seriyi kıracağınızı ve galibiyetlerin arka arkaya geleceğini biliyorum" dediği kaydedildi.