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Muharrem Usta: "Hocam, size ve takıma inancımız tam"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi Trabzonspor cephesinde kenetlenme oluştu. Başkan Muharrem Usta tesislerde takımı ziyaret ederken Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile görüşme gerçekleştirdi ve yönetimin kendisine güvendiğini dile getirdi.

Kaynak: Sabah
Muharrem Usta: 'Hocam, size ve takıma inancımız tam'
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23 Şubat 2018 10:18
Süper Lig'in son 6 haftasında kazanamayan ve sahadan 5 beraberlik, bir mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor'da kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izleyerek, bordo-mavili takıma moral verdiler.

Başkan Usta'nın teknik direktör Rıza Çalımbay ile yaptığı görüşmede:
"Berabere kaldığımız 5 maçta da kazanmayı hak etmediğimiz bir futbol oynamadık. Bu yüzden siz ve takıma inancımız tam. Alanya'da bu seriyi kıracağınızı ve galibiyetlerin arka arkaya geleceğini biliyorum" dediği kaydedildi.

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