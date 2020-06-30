Muhammed Salah: "Taraftarın desteği olmadan yapamazdık"

Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon olan Liverpool'un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, kazanıkları şampiyonlukta taraftarının rolünün büyük olduğunu belirtti.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Muhammed Salah: 'Taraftarın desteği olmadan yapamazdık'
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30 Haziran 2020 16:10
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, 30 yıl sonra gelen lig şampiyonluğunu taraftarın desteği sayesinde kazandıklarını söyledi.

Salah, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, şampiyonluğu kelimelerle tarif edemeyeceğini belirterek, "Herkes için özellikle de taraftarlar için inanılmaz bir duygu. Onların desteği olmadan yapamazdık. Oyuncular gibi onlar da büyük bir iş başardılar." ifadelerini kullandı.

Liverpool'a geldiği zaman hem Premier Lig'i hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediğini kaydeden 28 yaşındaki Mısırlı oyuncu, "Bana birini seçmem gerekirse hangisini seçeceğimi soruyorlardı. Şimdi ikisini birden seçtiğimi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

 



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