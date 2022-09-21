Mücevheri bir tek Jorge Jesus gördü

Bu sezon Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla A Millî Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek'in hikâyesi âdeta bir peri masalını andırıyor. Emre Belözoğlu döneminde Trabzonspor'un elinden kapılarak Fenerbahçe'ye kazandırılan İsmail, Erol Bulut ve Vitor Pereira'nın gözüne giremeyince farklı takımlara kiralanmıştı. 3. Lig'den henüz 20 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail, Balıkesir, Adana Demir ve Bursa maceralarından sonra Jorge Jesus'la sarı lacivertli formayı sırtına geçirdi, 8 maçlık sürede de performansıyla kendini ay yıldızlı takımda buldu.Jesus'un kendisiyle özel olarak ilgilendiği söyleyen İsmail Yüksek, "Fenerbahçe ve millî takım forması giymek en büyük hayallerimdendi. Bunu başardığım için mutlu ve gururluyum. Her zaman aynı özveriyle mücadele edip daha iyisini yapmak için mücadele edeceğim" diyerek ileriye gideceğinin sözünü verdi. Jesus'un, "Kendisi Türk Millî Takımı'nın geleceği olacak" diyerek övdüğü İsmail'i Trabzonspor'a kazandırmak isteyen Sadi Tekelioğlu, Emre Belözoğlu transferi bitirince, "Fenerbahçe çok büyük iş yaptı. Emre'yi kutluyorum" açıklamasını yapmıştı.Geçen sezon Bursaspor'da kiralık oynarken verdiği demeçte, "Hayalim millî takım. Bunu gerçekleştirmek için çok çalışmalıyım" sözlerini kullanan İsmail'in ilk hayali gerçeğe dönüşmüş oldu. Genç yıldızın bir başka hayali ise La Liga'da forma giymek. Aynı röportajda "Avrupa'da forma giymek isterim. Benim stilime en uygunu La Liga" diyen İsmail'i İspanyol scoutların izlemeye aldığı öğrenildi.