Mourinho, Smalling'i kaybedebilir!

Roma'da, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Chris Smalling ile şu ana kadar görüşme olmadığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Mourinho, Smalling'i kaybedebilir!
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18 Kasım 2022 21:21
Roma'da Chris Smalling sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

İtalyan basınında yer alan haberde, kulübün, sözleşmesi sezon sonunda bitecek İngiliz savunma oyuncusuyla şu ana kadar yeni sözleşme konusunda bir görüşme yapmadığı aktarıldı.

Bu gelişme sonrası Smalling'in, ocak ayından itibaren istediği kulüple masaya oturmak konusunda özgür olduğu hatırlatıldı.

Bu sezon Roma formasıyla 21 maça çıkan 32 yaşındaki stoper, 3 kez fileleri havalandırdı.

Manchester United'dan Smalling'i 2019-2020 sezonunda kiralayan Roma, tecrübeli oyuncunun performansından memnun kalmasının ardından 2020 yazında 15 milyon euro karşılığında bonservisini satın almıştı.

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