Mourinho'nun yüzünü güldüren 3 isim

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao, performanslarıyla teknik direktör Jose Mourinho'nun yüzünü güldürdü.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Mourinho'nun yüzünü güldüren 3 isim
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28 Eylül 2024 12:58
Fenerbahçe'de 3 ismin performansı teknik heyet ve teknik direktör Jose Mourinho'yu memnun etti.

SOFYAN AMRABAT

Union SG maçında on birde başlayan Sofyan Amrabat, başarılı performansıyla teknik heyet ve yönetimden tam not aldı. İsmail Yüksek'in kulübeye çekilmesi bekleniyor.

DOMINIK LIVAKOVIC

Sadece kurtardığı penaltı değil kritik pozisyonlardaki soğukkanlılığı da Livakovic'e olan güveni artırdı. Hırvat eldiven, İngilizcesini de ilerletip takımla iletişimini de artırdı.

RODRIGO BECAO

Becao, Union SG maçında 15 ikili mücadele ve 6 hava topu kazandı, 3 de top kaptı. Brezilyalı stoper, her an oynamaya hazır olduğunu gösterip memnun etti.

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