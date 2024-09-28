Mourinho'nun yüzünü güldüren 3 isim

Fenerbahçe'de 3 ismin performansı teknik heyet ve teknik direktör Jose Mourinho'yu memnun etti.
SOFYAN AMRABAT
Union SG maçında on birde başlayan Sofyan Amrabat, başarılı performansıyla teknik heyet ve yönetimden tam not aldı. İsmail Yüksek'in kulübeye çekilmesi bekleniyor.
DOMINIK LIVAKOVIC
Sadece kurtardığı penaltı değil kritik pozisyonlardaki soğukkanlılığı da Livakovic'e olan güveni artırdı. Hırvat eldiven, İngilizcesini de ilerletip takımla iletişimini de artırdı.
RODRIGO BECAO
Becao, Union SG maçında 15 ikili mücadele ve 6 hava topu kazandı, 3 de top kaptı. Brezilyalı stoper, her an oynamaya hazır olduğunu gösterip memnun etti.
SOFYAN AMRABAT
Union SG maçında on birde başlayan Sofyan Amrabat, başarılı performansıyla teknik heyet ve yönetimden tam not aldı. İsmail Yüksek'in kulübeye çekilmesi bekleniyor.
DOMINIK LIVAKOVIC
Sadece kurtardığı penaltı değil kritik pozisyonlardaki soğukkanlılığı da Livakovic'e olan güveni artırdı. Hırvat eldiven, İngilizcesini de ilerletip takımla iletişimini de artırdı.
RODRIGO BECAO
Becao, Union SG maçında 15 ikili mücadele ve 6 hava topu kazandı, 3 de top kaptı. Brezilyalı stoper, her an oynamaya hazır olduğunu gösterip memnun etti.